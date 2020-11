Radu Mazare, un nou dosar la Curtea de Apel Bucuresti

La jumatatea lunii trecute, Tribunalul Antananarivo din Madagascar a anuntat ca fostul primar al municipiului Constanta ar fi fost extradat ilegal din Madagascar, in luna mai a anului trecut si ca trebuie retrimis in insula din estul Africii. Radu Stefan Mazare, din nou in atentia judecatorilor… [citeste mai departe]