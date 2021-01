Mărturia unui medic de gardă la Matei Balș: 'Toate spitalele Covid sunt supuse acestui risc' Medicul Catalin Apostolescu, aflat in camera de garda la momentul izbucnirii incendiului din Matei Balș, a povestit vineri, la Antena 3, ce se intamplat. El a precizat ca de cand a inceput pandemia, spitalele sunt solicitate la maxim, astfel ca „toate spitalele covid sunt supuse acestui risc” de a apariție a unui incendiu: „Intai am auzit o voce de barbat, am presupus ca era pacient. Dupa aceea, la 5-10 secunde, am auzit si strigate de ajutor de la o voce feminina. Am incercat sa intru in sectie, fumul era gros, nu puteam sa inaintez. Am ajutat oamenii care iesisera pe balcon.Mi-a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

amo voce de barbat, am presupus ca era pacient. Dupa aceea, la 5-10 secunde, amsi strigate de ajutor de la o voce feminina. Am incercat sa intru in sectie, fumul era gros, nu puteam sa inaintez. Am ajutat oamenii care iesisera pe balcon.Mi-a fost…

