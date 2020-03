Stiri pe aceeasi tema

- 217 cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Grupul de Comunicare Strategica anunțase inițial 222 de persoane infectate cu coronavirus pe teritoriul Romaniei, schimband ulterior bilanțul la 217 romani infectați. Dintre cei 217…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat oficial al 82 lea caz de coronavirus in Romania.Este vorba despre un tanar de 20 de ani, din Bucuresti, venit din Marea Britanie in data de 12 martie 2020. Este internat in Institutul National de Boli Infectioase Prof.dr. Matei Bals ...

- Romanii care mint cu privire la zonele din care vin in țara, ascunzand ca au ajuns aici din zone in care exista epidemii de coronavirus, risca inchisoare. Ministerul Afacerilor Interne prezinta modelul declaratiei care trebuie completata la intrarea in Romania, precizand ca furnizarea de date eronate…

- "Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19) un numar de 7 cazuri, din Bucuresti. - 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat din Bucuresti, 3 sunt cetateni care au calatorit in Israel, Germania si Marea Britanie", a anuntat Grupul de comunicare strategica.…

- Un deputat al parlamentului ucrainean (Rada Suprema) a declarat vineri ca va ramane acasa pana saptamana viitoare, dupa ce a aflat ca un parlamentar francez cu care s-a intalnit la sfarsitul lunii februarie a fost spitalizat cu coronavirus, potrivit Reuters. 'Voi sta acasa. Nu am niciun fel de simptome.…

- Situația in Europa se schimba de la zi la zi din cauza noilor cazuri de coronavirus descoperite in diferite țari ale continentului. Sutele de noi diagnostice din Europa dau naștere temerii unei raspandiri masive și in Marea Britanie. Drept urmare, vin și masurile de precauție pentru populație. Cum este…

- Trecutul Terrei poate da o serie de indicii despre cum ar putea sa arate viitorul ei. Si chiar daca planeta trece printr-o perioada de schimbari fara precedent in ultimele sute de ani, nu exista niciun dubiu ca situatia se va autoregla. Acestea sunt doar cateva dintre ideile sustinute de Vasile Ersek,…