- S-au implinit 20 de ani de la atentatele sangeroase din 11 septembrie de la World Trade Center din SUA. Adrian Nastase și-a amintit momentul și a povestit cum a trait tragicul eveniment. Pe data de 11 septembrie 2001, Nastase se afla la Palatul Victoria, acesta fiind la vremea respectiva premierul Romaniei.…

- Sambata, 11 septembrie, se implinesc 20 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite ale Americii din 2001. Producatorii de la Netflix au pregatit un film documentar pentru a rememora incidentele nefericite de la World Trade Center și caderea Turnurilor Gemene. Ce presupune serialul despre atentatele…

- La 20 ani de la atentatele teroriste considerate drept cele mai sangeroase din istorie, impactul tacut și letal al evenimentelor inca se resimte in randul newyorkezilor. Substanțele chimice eliberate in aer la 11 septembrie 2001 afecteaza deopotriva vechea și noua generație a Statelor Unite.…

- Atentatele de la 11 septembrie 2001, considerate cele mai sangeroase din istorie, au fost comise de 19 teroristi din reteaua al-Qaida, care au deturnat patru avioane, lovind turnurile World Trade Center din New York si cladirea Pentagonului, situata in apropiere de Washington. Bilantul victimelor atentatelor…

- 19 teroristi Al Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri. Teroristii au preluat controlul avioanelor, prabusind doua dintre ele in Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, In total, in urma atacurilor au murit 2.993 de oameni, inclusiv teroristii.Atentatele de la 11 septembrie…

- 11 septembrie: 20 de ani de la atentatele care au lovit in inima Americii. Aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața in atacurile sinucigașe 11 septembrie: 20 de ani de la atentatele care au lovit in inima Americii. Aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața in atacurile sinucigașe La data de…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, la comemorarea a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. „Stimate domnule Președinte, Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile noastre se indreapta…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri, 10 septembrie, o scrisoare președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, cu ocazia comemorarii a 20 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, de la World Trade Center, a transmis Administrația Prezidențiala. „La 20 de ani de la teribilele…