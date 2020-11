Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Inna a povestit tot ce-și mai aduce aminte din noaptea groazei, taximetristul, cel care a luat-o pe tanara din fața apartamentului și a lasat-o, la cererea ei, in dreptul padurii Baneasa pentru a lua o gura de aer, face declarații șocante! Barbatul susține ca a plecat cu mașina de frica, dupa…

- Fosta conducere a fabricii de contoare AEM din Timisoara este acuzata de o frauda de zeci de milioane de euro, produsa in dauna actionarilor majoritari ai companiei prin raportarea unor productii fictive pentru incasarea bonusurilor de performanta. Actionarii sustin ca frauda a fost comisa cu sprijinul…

- Fosta conducere a fabricii de contoare AEM din Timisoara este acuzata de o frauda de zeci de milioane de euro, produsa in dauna actionarilor majoritari ai companiei prin raportarea unor productii fictive pentru incasarea bonusurilor de performanta. Actionarii sustin ca frauda a fost comisa cu sprijinul…

- Doua proiectile de artilerie de 152 mm și 76 mm au fost descoperite de un localnic la marginea padurii din satul Horești, raionul Ialoveni. Acesta a informat imediat oamenii legii, care au venit la fața locului.

- Munițiile ramase in sol din cel de-al Doilea Razboi Mondial continua sa iasa la suprafața, prezentind pericol pentru populație, comunica Ministerul Apararii. De aceasta data, doua proiectile de artilerie de 152 mm și 76 mm au fost descoperite de un localnic la marginea padurii din satul Horaști, raionul…

- Avocatul Gheorghe Piperea dezminte informația aparuta in presa, pe surse, potrivit careia va candida la alegerile parlamentare pe lista PSD. „Observ ca se colporteaza in presa și pe paginile de socializare un zvon – ca aș fi pe listele de parlamentari eligibili ai PSD. Nu sunt pe nicio asemenea lista…

- "In legatura cu cazul bancomatului de la Otopeni, desfasuram activitati la momentul de fata in legatura cu dispozitivele explozive folosite in aceasta speta, asteptam rezultatul expertizei criminalistice. Nu pot sa ma pronunt cu privire la natura substantei explozive. In legatura cu autorii, vom vedea,…

- Ancheta in cazul uciderii lui Emi Pian abia incepe, odata cu inmormantarea cu fast a acestuia de ieri. Mai multe persoane au fost chemate la audieri, printre care și fiul lui Emi Pian, Gabriel, dar și membrii ai clanurilor Duduianu și Rinu.