Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu grave probleme medicale din Romania, aflati in sectii de Terapie Intensiva, spitale, camine sau acasa cu familii care nu cum sa-i mai ajute au o singura sansa - sa ajunga intr-un hospice cum este cel de la Sibiu, singurul din judet si printre putinele din tara, care pot asigura ingrijire permanenta.…

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Timisoara a crescut in ultimele 24 de ore, de la 3,80 la 3,90 la mia de locuitori, iar noua bolnavi de COVID-19 din judet au murit, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis. In acelasi interval, s-au efectuat 2.754 de teste, din care 309 teste rapide,…

- Continua vaccinarea personalului care lucreaza in sistemul medical timișean. DSP Timiș anunța ca, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar total de 912 vaccinuri, astfel: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 0; TOTAL= 160 SPITALUL…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Timiș a transmis ca in ultimele 24 de ore, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 657 de vaccinuri, astfel: SPITALUL ORAȘENESC FAGET: 23 SPITALUL LOIUS ȚURCANU TIMIȘOARA: 26 SPITALUL ORAȘENESC SANNICOLAU MARE: 30 SPITALUL MILITAR…

- Cu o intarziere de o zi, primele doze din cea de-a doua transa de vaccinuri impotriva SARS-CoV-2 au intrat in tara. Aproape 41 de mii au ajuns marți dimineata la Bucuresti. Alte doua transporturi au ajuns pe cale aeriana la Timisoara si la Cluj. In total, 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech…

- Deși autoritațile, in frunte cu Klaus Iohannis, Raed Arafat și fostul premier Ludovic Orban tot susțin, de cateva saptamani, ca Romania se afla pe un trend descendent in ceea ce privește numarul de noi infectari, situația din spitale ramane, in continuare, critica. De exemplu, paturile de…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara a facut un apel catre romani, sa sarbatoreasca aceste zile intr-un mod intelept si sa nu se expuna imbolnavirii. Acesta este convins ca mai este putin pana la momentul in care vom scapa de cosmarul COVID-19.

- Moș Craciun a ajuns, astazi, și la micuții internați la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara... The post Grefierii timișeni, ajutoarele lui Moș Craciun pentru copiii bolnavi appeared first on Renasterea banateana .