Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 16 decembrie are o semnificație importanta in istoria Romaniei, marcand evenimentele din 1989 care au dus la prabușirea regimului comunist. La 34 de ani distanța, Druckeria ii așteapta astazi pe oamenii de toate varstele sa se alature „Marșului Eroilor”.

- La fel ca in fiecare an din ultimii 18, suporterii timisoreni din Druckeria si Peluza Sud invita timisorenii in strada pentru a omagia eroii din decembrie 1989. „Marsul Eroilor” se desfasoara sambata si va incepe, ca de obicei, din locatia plina de simbolism a Revolutiei – Piata Maria. „De 18 ani, in…

- Doua concursuri internationale rezervate studentilor, devenite traditionale, sunt aproape de start la Timisoara. Universitatea Politehnica din Timișoara organizeaza cea de-a treia ediție a International Spotlight Heritage Student Contest (ISHSC) 2023 și Interactive Digital Media Student Contest (IDMSC)…

- A doua ediție a Quant Competition, concursul in domeniul modelelor de risc de credit organizat de Deloitte Romania impreuna cu Banca Transilvania, a fost caștigata de trei studenți din București, Cluj-Napoca și Timișoara. La competiția din acest an au participat 24 de studenți de la Universitatea din…

- Timișoara gazduiește in aceasta luna cea de-a XXIII-a ediție a festivalului internațional de muzica de orga TimOrgelFest, cand in doua biserici romano-catolice vor putea fi ascultate mai multe concerte de orga și nu numai. In 12 octombrie, la Domul Sf. Gheorghe din Piața Unirii va avea loc un recital…

- Cea de-a opta ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Timișoara debuteaza astazi 20 septembrie, iar organizatorii promit pentru acest an un program divers, care se va intinde pe perioada a cinci zile. Gala de deschidere a evenimentului organizat de Asociația Bastion – Varbastya va avea loc de la ora…

- Festivalul Les Films de Cannes aduce anul acesta la București, cat și la Timișoara, un line-up de zile mari, care cuprinde cele mai recente filme ale unor cineaști precum Aki Kaurismaki, Nuri Bilge Ceylan și Wim Wenders. Intre 19 și 22 octombrie are loc ediția speciala Les Films de Cannes a Timișoara,…

- VEST. La Buziaș a avut loc prima ediție a Școlii de Integritate a Consorțiului „Universitaria”, in organizarea Universitații de Vest din Timișoara! Școala de Integritate a Consorțiului „Universitaria” a fost gazduita la prima sa ediție de Universitatea de Vest din Timișoara și s-a desfașurat la Buziaș…