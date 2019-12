Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Marriage Story" s-a clasat luni in fruntea topului productiilor care au primit cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, dupa ce a fost nominalizat la sase categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun film…

- Asociatia Criticilor de Film din Los Angeles si-a anuntat, duminica, premiile de final de an, principalele distinctii fiind acordate lungmetrajului ''Parasite'', regizat de Bong Joon Ho, informeaza luni DPA. Thrillerul ''Parasite'', o comedie neagra despre lacomie si…

- Lungmetrajul „The Irishman“ al lui Martin Scorsese a fost desemnat de National Board of Review cel mai bun film al anului 2019. Aceasta distinctie este un bun indicator ca productia Netflix are mari sanse sa castige si un Oscar.

- Evenimentele relatate in „The Irishman”, cel mai recent film al lui Martin Scorsese, sunt inspirate de un bestseller. „I Heard You Paint Houses”, de Charles Brandt, se bazeaza pe marturisirile unui mafiot din Detroit pe nume Frank Sheeran, legate de rolul sau in asasinarea lui Jimmy Hoffa, fostul presedinte…

- Robert De Niro recunoaste ca este ingrijorat ca imbatraneste. In noul film Netflix, „The Irishman“, noile tehnologii de modificare faciala il ajuta pe actor sa arate cu zeci de ani mai tanar, relateaza dpa. Robert De Niro joaca alaturi de Al Pacino si de Joe Pesci in filmul regizat de Martin Scorsese,…

- Actorul Joe Pesci revine la muzica, dupa ce a anuntat ca va lansa un nou album la sfarsitul acestei luni, informeaza Nme.org. Aclamatul actor, pe care il vom putea vedea in cel mai recent film al lui Martin Scorsese, "The Irishman", din 27 noiembrie, cand va fi disponibil pe Netflix, va lansa pe 29…

- "Sper ca o sa fie pus sub acuzare, trebuie sa se mearga pana la capat", a spus De Niro, in legatura cu procedura de suspendare anuntata de Nancy Pelosi, in urma cu cateva zile. "E așa un vagabond. Ii murdarește pe toți cei din jurul lui", a spus Robert De Niro despre Donald Trump, la premiera celui…

- "E așa un golan" (low life), a spus Robert De Niro despre președintele american Donald Trump la premiera celui mai recent film regizat de Martin Scorsese. "Ii murdarește pe toți cei din jurul sau", a declarat de Niro. "Tipul asta e dezonorant", a comentat De Niro, "Nu are consistența, nu are…