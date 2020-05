Stiri pe aceeasi tema

- Circa 10.000 de rezervari au fost facute de turisti pentru a petrece prima saptamana din luna iunie in statiunile de pe litoralul romanesc, a informat, sambata, presedinta Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica (FAPT), Corina Martin. "Romanii iau deja cu asalt agentiile de turism,…

- Mii de rezervari pe litoral pentru prima saptamana din iunie.Vezi ce prețuri sunt la cazare Circa 10.000 de rezervari au fost facute de turisti pentru a petrece prima saptamana din luna iunie in statiunile de pe litoralul romanesc, a informat, sambata, presedinta Federatiei Asociatiilor de Promovare…

- Circa 10.000 de rezervari au fost facute de turisti pentru a petrece prima saptamana din luna iunie in statiunile de pe litoralul romanesc, a informat, sambata, presedinta Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica (FAPT), Corina Martin. "Romanii iau deja cu asalt agentiile de turism,…

- Corina Martin, președinta Federației Asociațiilor de Promovare Turistica, a oferit informații prețioase in legatura cu acest subiect in cadrul unei intervenții video. Ea a subliniat condițiile in care turiștii vor merge pe litoralul romanesc vara aceasta. Citeste si: Tarifele hotelurilor de…

- Deși inca nu a fost stabilita o data fixa in care romanii ar putea pleca in vacanțe, hotelierii de pe litoralul romanesc si din Delta Dunarii au inceput pregatirea plajelor pentru primirea turistilor, potrivit adevarul.ro . Astfel, in prezent se fac mai multe scenarii cu privire la masurile de igiena…

- Romania va iesi din starea de urgenta dupa 15 mai, iar operatorii din turism anunta ca au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante. Turistii romani abia asteapta sa calatoreasca, iar cei mai multi au ales deja Romania, spune Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de…

- Operatorii din turism au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante, unele chiar pentru primul weekend dupa ridicarea restrictiilor de deplasare, respectiv in perioada 15 - 17 mai, a declarat, luni, Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania…

- Operatorii din turism au inceput sa inregistreze deja foarte multe rezervari de vacante, unele chiar pentru primul weekend dupa ridicarea restrictiilor de deplasare, respectiv in perioada 15 - 17 mai, a declarat, luni, Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania…