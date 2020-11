Stiri pe aceeasi tema

- Toți operatorii din piața de ambalaje din Romania, de la cei care colecteaza pana la reciclatori, vor fi monitorizați, incepand cu 15 ianuarie 2021, prin Sistemul Informatic de Urmarire a Trasabilitații Deșeurilor din Ambalaje (SIATD) a anunțat astazi bacauanul Mircea Fechet, secretar de stat in Ministerul…

- Asociația pentru Dezvoltare Activa și Go Free-Asociația pentru Sprijinirea Societații Civile anunța lansarea apelului la candidaturi pentru titlul de Sat European de Tineret 2021. Titlul de „Sat European de Tineret” este oferit de Guvernanța in cadrul programului național European Youth Village satelor…

- Un cunoscut fermier bacauan, dar nu numai el, deplange, de cațiva ani buni modul in care se acorda in Romania ajutoarele sociale. „Romania – spunea confraților sai fermierul – este olimpica la ajutoare sociale”, vizavi de realitatea cruda ca asistații sociali sunt mulți și desemnați, in atatea cazuri,…

- Martin Benchea-Joca a obținut cea de-a 125-a medalie din cariera participand la varianta virtuala a crosului „My Deejay Ten” de la Milano. La finalul lunii, bacauanul in varsta de 66 de ani va concura in Portugalia la Campionatul European Masters „Serve ben altro per fermarci”. Sub aceasta deviza („E…

- Timp de doua zile (28 și 29 august), orașul Darmanești (județul Bacau), va fi capitala blues-ului romanesc, unde va avea loc ,,Open Air Blues in the garden Festival”, primul festival internațional de blues din județul Bacau și unul dintre cele mai importante din Romania. “Cu pași ceva mai grei, dar…

- O serie de judete au fost incluse, incepand de vineri, in zona rosie de catre autoritatile belgiene, care au revizuit conditiile de acces pentru persoanele care se deplaseaza in Regatul Belgiei din Romania, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Conform noilor masuri, incepand din data de 14 august,…

- Autoritatile Republicii Federale Germania au actualizat lista “zonelor de risc” din Romania stabilita in contextul pandemiei de COVID-19, fiind adaugate municipiul Bucuresti, alaturi de alte 10 judete din Romania, respectiv Bacau, Braila, Brasov, Dambovita, Galati, Gorj, Ilfov, Prahova, Vaslui si Vrancea,…

- In condițiile scaderii semnificative a deceselor in Romania, de la luna la luna, dar și fața de anii precedenți cand nu avem pandemie, se intensifica promovarea panicii prin exhibarea agresiva a numarului de infectați, excluzand din analize datele comparative ale anilor anteriori privind decesele. Se…