Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 18:00, se aprind luminile de sarbatori in centrul Capitalei. Se deschide și targul de Craciun din Piața Constituției, informeaza Rador Radio Romania.A fost amplasat un brad de 30 de metri și peste 130 de casuțe ale meșteșugarilor, creatorilor urbani și producatorilor locali de preparate…

- Se numara zilele pana cand vom circula pe cel mai nou pasaj rutier suprateran din Capitala. Cu o lungime de aproximativ 700 de metri, cu doua benzi de circulație pe fiecare sens și cu sistem de iluminat de tip Vortex, ultramodern, Pasajul Europa Unita din Sectorul 4 se va ”duela”, la capitolul design…

- Pentru a preveni șocurile legate de conflictele și fricțiunile cu țarile occidentale, de ceva timp, China se indreapta cu pasi rapizi catre autarhie. Trebuie sa acopere tranziția energetica globala și sa impiedice concurența straina in dezvoltarea de noi tehnologii. Din acest motiv, Beijingul incepe…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat in urma cu puțin timp ca pasajul de peste calea ferata de la Micalaca este finalizat in proporție de 88%. Construcția a inceput in urma cu 11 ani și ar fi trebuit terminata in aceasta vara. DRDP a menționat in luna octombrie ca acest pasaj…

- Electorala 2023 Construcția pasajelor rutiere supraterane și a drumurilor radiale este singura soluție care va duce la eliminarea ambuteiajelor din Chișinau. Asta susține candidatul Partidului Social Democrat European la funcția de primar al Capitalei, Vadim Brinzaniuc. Fostul pretor al sectorului Buiucani…

- Sectorul 4 al Municipiului București continua sa creioneze proiecte extrem de importante pentru dezvoltarea zonei de sud a Capitalei, care a cunoscut in ultimii ani o adevarata creștere demografica. Pe Șoseaua Berceni a fost construita o stație de metrou, in apropiere este deja aproape finalizat pasajul…

- Ilie Nastase si Ciprian Marica au inaugurat, joi, baza sportiva din nordul Capitalei care le poarta numele, Nastase & Marica Sports Club, in cadrul careia vor activa propriile academii de tenis si fotbal, dupa o investitie de aproximativ 20 de milioane de lei.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania, ca acestia intervin de multe ori in situatii limita, rezolvand probleme, dar ca acele interventii nu constituie subiectul unor stiri.