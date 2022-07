Marți: Acțiuni de dezinsecție a copacilor ornamentali din centrul municipiului Aiud. Atenționări pentru locuitori Marți: Acțiuni de dezinsecție a copacilor ornamentali din centrul municipiului Aiud. Atenționari pentru locuitori Marți seara, in centrul municipiului Aiud se vor desfașura acțiuni de dezinsecție. Primaria atenționeaza locuitorii sa nu intre in raza directa de acțiune a echipamentelor de pulverizat. Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud va desfașura marți, 19 iulie, intre orele 20.00 și 22.00, o acțiune de dezinsecție a copacilor ornamentali din zona centrala. Produsele folosite […] Citește Marți: Acțiuni de dezinsecție a copacilor ornamentali din centrul municipiului Aiud. Atenționari… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

