Marti, 8 noiembrie 2023: Echipa feminina Farul Constanta, meci acasa impotriva campioanei. Intrare libera!

- Farul Constanta este neinvinsa de cinci partide in campionat, interval in care a inregistrat trei victorii consecutive si doua egaluri. In etapa a 14 a a Superligii 2023 2024, Farul Constanta, detinatoarea titlului, are meci in fieful echipei CFR Cluj, campioana din sezonul 2021 2022.Partida incheie…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a prefatat partida impotriva echipei UTA Arad, care va avea loc joi, si a afirmat ca echipa adversa a crescut de la meci la meci, iar antrenorul aradenilor, Mircea Rednic, stie ce face. Hagi a recunoscut ca va fi un meci greu, dar isi doreste cele…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine joi, 26 octombrie 2023, meciul cu UTA de pe teren prorpiu, restanta din etapa a cincea a Superligii.Partida este gazduita de arena centrala a complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu incepere de la ora 20.00.In clasament, Farul se afla pe locul 7, cu…

- Farul Constanta a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (0-1), sambata seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.Oaspetii au deschis scorul prin Alexandru Cimpanu (17), care a profitat de erorile lui Constantin Grameni si Marian Aioani. Acesta este primul gol…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, va juca sambata, 21 octombrie 2023, de la ora 21.45, impotriva Universitatii Cluj, in etapa a 13 a a Superligii.Partida va avea loc pe stadionul central al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, de la Ovidiu.Pretul biletelor pentru acest meci este urmatorul: 100 de lei…

- Etapa a sasea a Superligii feminine de fotbal i a adus o victorie la scor echipei Farul Constanta, care a dispus cu 5 0 2 0 de ACS Tg. Mures 1898, intr o partida jucata la Ovidiu. Pentru echipa de pe litoral au marcat Deca 4, 70 , Laiu 19, 57 si Istrate 69 .Echipa feminina a Farului si a continuat parcursul…

- Farul ocupa locul 9 in clasament, cu 12 puncte, dar cu un meci in minus, in timp ce Sepsi OSK e a saptea in ierarhie, cu acelasi numar de puncte, dar cu doua partide mai putin.In etapa a 11 a a Superligii 2023 2024, Farul Constanta, campioana Romaniei, joaca pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.Partida…

- S a stabilit programul etapei a opta a Superligii, editia 2023 2024, in care campioana Romaniei, Farul Constanta locul 10, cu 6 puncte, dar cu un meci in minus , va juca in deplasare cu FCU 1948 Craiova locul 11, cu 6 puncte .Partida a fost programata duminica, 3 septembrie 2023, de la ora 21.30.In…