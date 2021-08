Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin CS Minaur are maine și poimaine primele meciuri oficiale de dupa vacanța de vara. Este vorba despre meciurile din Cupa Romaniei, care se vor juca la Bistrița. Se va lupta doar pentru trofeu, iar CS Minaur va intalni in optimi pe CSM Slatina. In lotul pentru noul sezon se afla…

- Sala Polivalenta, respectiv Sala Liceului cu Program Sportiv din Bistrița vor gazdui, la finele lunii august, jocurile din optimile de finala, respectiv sferturile de finala ale acestei competiții, ediția 2020-2021. Jocurile din 24/25 august se vor juca cu prezența spectatorilor, iar csminaur.ro anunța…

- La București a avut loc ieri, 28 iunie, tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finala. De asemenea, s-a stabilit și cine cu cine va juca in sferturi. Echipa baimareana va juca in prima faza cu CSM Slatina, echipa pregatita de Victorina Bora, iar daca caștiga minauristele vor intalni in sferturi…

- Partida importanta pentru handbalistele Mioveniului, in Optimile Cupei Romaniei. FRH a stabilit prin tragere la sorți programul Turului I al Optimilor Cupei Romaniei la Handbal Feminin. Programul complet al optimilor, 24 august 2021: CSM Deva – Stiinta Bucuresti CSM Bucuresti – Gloria Bistrita, Magura…

- Programul partidelor din optimile si sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin a fost stabilit, luni, prin tragere la sorti, la sediul FR Handbal. In primul tur (optimi) se vor juca partidele dintre CSM Deva - Stiinta Bucuresti, CSM Bucuresti - Gloria Bistrita, Magura Cisnadie…

- 14 echipe se vor afla la startul sezonului 2021-2022 din Liga Florilor la handbal feminin: 1. SCM Ramnicu Valcea, 2. CSM Deva, 3. Gloria Buzau, 4. CSM București, 5. Magura Cisnadie, 6. HC Dunarea Braila, 7. CSM Slatina, 8. CS Dacia Mioveni, 9. HC Zalau, 10. CS Minaur Baia Mare, 11. CSU Știința București,…

- Luni, 21 iunie 2020,, la sediul FR Handbal, a avut loc stabilirea ordinii de desfașurare a etapelor din cadrul Ligii Florilor MOL, pentru viitorul sezon competițional. SCM Rm. Valcea va incepe noul sezon cu un duel pe teren propriu, in compania formației SCM Craiova. Programul turului de campionat –…

- CS Minaur mai are de disputat trei meciuri, o singura victorie in meciurile acestei saptamani asigurandu-i titlul de vicecampioana a Romaniei in acest sezon. Azi, 31 mai, in direct pe TVR2, echipa din Baia Mare va juca impotriva SCM Gloria Buzau, la finalul acestei partide minauristele putand fi sigure…