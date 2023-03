Marți, 13 martie 2023, ora 19.00, la Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia, Grupul Skepsis se alatura celor 80 de teatre și companii de teatru din 32 de țari, de pe 6 continente, care vor prezenta publicului piesa Iepurele Alb, Iepurele Roșu, de Nassim Soleimanpour, cunoscut autor iranian! Prezentata pentru prima oara in 2011, […] The post Marți, 13 martie 2023: Piesa „Iepurele Alb, Iepurele Roșu”, de Nassim Soleimanpour, prezentata de Grupul Skepsis la Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia first appeared on albaiuliainfo.ro .