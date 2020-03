Marțea și joia viitoare, ISJ Alba organizează un exercițiu de simulare a probelor scrise pentru examenul de Bacalaureat In contextul masurilor de suspendarea a cursurilor in invațamantul preuniversitar, dar și al recomandarilor Ministerul Educației și Cercetarii de a continua procesul educativ in mediul on-line, Inspectoratul Școlar Județean Alba a decis sa organizeze un exercițiu de simulare a probelor scrise pentru examenul de bacalaureat in 23 martie 2020 pentru limba și literatura romana și 25 martie 2020 pentru matematica sau istorie, in funcție de profilul claselor, de la ora 09.00. Acest exercițiu iși propune sa ofere viitorilor absolvenți posibilitatea de a-și verifica nivelul de pregatire pana in acest… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

