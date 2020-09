Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand școala se face online, iar parinții vor sta acasa pentru a supraveghea copiii, aceștia pot primi zile libere și bani de la stat. Este o facilitate analizata de Guvern intr-un proiect de ordonanța de urgența. Sprijinul financiar este destinat parinților cu copii pana la varsta de 12 ani,…

- E nebunie totala in Poliția Romana. Trupele SIAS care au descins acasa la clanul Duduianu, unde au facut precheziții la opt zile dupa seara in care a fost ucis Emi Pian, au greșit adresa. Inarmați pana in dinți, mascații au nimerit in casa unui luptator SIAS, care nu era acasa, potrivit Romania TV.Citește…

- O fetița de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc din orașul Ungheni. Copila se afla acasa cu fratele mai mare, in virsta de 12 ani, in timp ce parinții se aflau la munca. Incidentul s-a produs vineri, 7 august 2020. Apelul la Serviciul de Garda al Inspectoratului de Poliție Ungheni a fost inregistrat…

- Anca: „Mi-am dus mașina in service și mi-am spart și telefonul, pe care nu-l pot folosi, așa ca am apelat la mama și il folosesc pe al ei. N-am nici serviciu, sper ca o sa fie totul bine.”

- Bulișor merge cu tatal sau la magazin, cand vede niste femei la coltul strazii imbracate sumar si il intreaba ce sunt alea. Tatal ii raspunde: – Fiule, astea sunt femeile care ne aduc fericire! Bulisor nu zice nimic si merge acasa, iar pe furis ia niste bani din pusculita si pleaca la doamnele cu fericirea,…

- Ștefan: Sunt mega entuziasmat pentru ca acum doua saptamani mi-am rupt balamaua la laptop, acum o saptamana a cedat jumatate de tastatura, iar ieri am tras o tranta pe scari și i-am spart ecranul.

- Ne-a fost foarte greu sa alegem un caștigator in aceasta dimineața, așa ca i-am lasat pe ascultatori sa voteze. Lupta s-a dat intre Madalin, lui i s-a dat amanare la Registrul Comerțului, iar acum trebuie sa depuna din nou actele pentru a inființa o firma, și Adrian, el a calcat intr-un „noroc” inainte…