- Ne-a fost foarte greu sa alegem un caștigator in aceasta dimineața, așa ca i-am lasat pe ascultatori sa voteze. Lupta s-a dat intre Madalin, lui i s-a dat amanare la Registrul Comerțului, iar acum trebuie sa depuna din nou actele pentru a inființa o firma, și Adrian, el a calcat intr-un „noroc” inainte…

- "DN 1- KM 85+700 m, pana in localitatea Banesti, pe sensul spre Brasov: Din primele verificari, un auto MAI care se deplasa la o sesizare ar fi fost lovit in partea din spate dreapta de un alt auto, care nu ar fi pastrat distanta regulamentara si ulterior si-ar fi continuat deplasarea, acrosand un…

- Adina ne-a facut o surpriza azi. Pentru ca iși dorește foarte tare sa caștige un hoodie, a compilat mai multe raspunsuri caștigatoare din edițiile anterioare de la Marțea extraentuziasmata.

- Un centru "drive-in" de testare COVID-19 RT-PCR a fost deschis in Bucuresti, urmand sa deserveasca orice persoana care doreste un astfel de test, fara programare prealabila, pretul fiind de 390 de lei.

- Furnizorul de servicii OK Medical deschide, joi, 21 mai, primul centru drive-in din Romania pentru recoltare de probe biologice in vederea detectarii virusului SARS COV2, informeaza un comunicat al companiei. Detectarea virusului se face prin testare Real Time RT-PCR, iar centrul va fi amplasat in parcarea…

- Viceprimarul orasului Galati, Picu Apostol Roman, anunta pe Facebook amenajarea unui drive cinema, la care galatenii sa vizioneze filme din masinile lor, pentru ca astfel s-ar putea respecta distanta sociala, iar oamenii vor avea parte si de divertisment.

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre Dinamo, eterna rivala a roș-albaștrilor. Patronul vicecampioanei Romaniei in exercițiu susține ca formația din „Ștefan cel Mare” va traversa in continuare o perioada dificila: „Suporterii vor plati 180.000 de euro, dar echipa va muri dupa…

- Slujbe drive-in, unde enoriașii asista din mașina la predica, sunt puse deja in practica in biserici din Coreea de Sud. Multe biserici de acolo au fost criticate pentru organizarea de slujbe tradiționale, cu oameni in lacașurile de cult, in timpul pandemiei de coronavirus. Bisericile s-au adaptat și…