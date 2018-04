Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Luminata continua cu Martea Alba, care este si a treia zi de Paste. Potrivit traditiei si credintelor populare, astazi este bine sa se dea de pomana si sa nu se lucreze in gospodarii. VEZI: URARI DE PASTE 2018 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de…

- Saptamana Luminata este prima saptamana care urmeaza dupa praznicul Sfintelor Paști și se termina in duminica urmatoare numita Duminica Tomii (a Sfantului Apostol Toma). Pentru creștinii ortodocși, Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare, care se termina dupa cincizeci de zile…

- In ultima zi de sarbatoare a Pastelui, in trecut, oamenii obisnuiau sa-si viziteze rudele, vecinii si prietenii, aceste vizite fiind numite altadata „Umblatul cu pasca“. Obiceiul isi are originea din vremurile cand crestinii umblau si vesteau Invierea Domnului Hristos. In unele zone ale tarii,…

- Potrivit tradiției, orice persoana care ține post in ziua de vineri iși va realiza toate dorințele, scrie secretele.com. De asemenea, vineri nu se consuma absolut deloc usturoi, pentru ca sambata dimineața se crede ca se impartașesc ingerii. Citeste si Cat de benefica este o zi de post…

- Lucian Onciu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale are pregatite o serie de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918. In zilele de 31 martie și 1 aprilie, in cadrul expoziției “Oua incondeiate și icoane”, va avea loc lansarea unui CD cu cantece de catanie.…

