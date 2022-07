Stiri pe aceeasi tema

- In București vor cadea averse insoțite de descarcari electrice in aceasta seara, anunța ANM. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben now-casting pentru Capitala, valabila de la 18.45 pana la 19.30. In acest interval se vor semnala, conform meteorologilor, averse torențiale…

- Capitala la aceasta ora este sub avertizarea Ro-Alert de de ploi torențiale cu grindina. In anumite locuri din București de-abia se poate cirucla, iar vantul bate cu putere la aceasta ora. Conform ANM, fenomenul va continua pana spre ora 18:45, conform avertizarii publicate pe siteul ANM. Ro-Alert:…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov (ISU BIF) a intervenit, sambata, pentru remedierea mai multor situații de urgența aparute ca urmare a ploilor abundente din Capitala. In urma furtunii, au cazut 29 de copaci, iar 19 mașini au fost avariate. Pompierii ISU BIF au intervenit pe…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara in cartierul Ferentari din București. Cladirea arde de la etajul 2 pana la etajul 10. Din primele informații, 2 persoane au fost ranite, dar starea lor nu este cunoscuta.

- Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 și președintele PNL București, a vorbit vineri despre motivele pentru care multe investiții din Capitala bat pasul pe loc și „sunt zone in care Bucureștiul nu arata cum ar trebui”. „Eu sunt primar al Sectorului 6 și ar trebui sa-mi vad de sectorul meu și sa nu apreciez…

- Cu ce se ocupa Nicușor Dan? Este intrebarea la care și-ar dori un raspuns Gabriela Fire, prim-vicepreședintele PSD. Fostul edil ridica aceasta problema dupa ce, scrie ea, a vazut ca „Noul București este un oraș parasit. Primarul general este inexistent, iar serviciile publice sunt la pamant”: „Activistul…

- Traficul este cea mai importanta sursa de degradare a calitații aerului din Capitala arata Raportul de Cercetare privind Starea Mediului din București. Mai concret, 80% din poluarea aerului din metropola vine din trafic. Ce se poate face? Specialiștii, dar și doi dintre primarii de sectoare, vin…

- Conform documentului, elaborat de catre expertul independent prof. univ. dr. Cristian Ioja, la cererea Fundatiei Comunitare Bucuresti, Capitala a devenit un oras sufocat de constructii, ceea ce contribuie la poluarea aerului, zgomot, stres, fenomenul insula de caldura (zone cu temperaturi mai inalte),…