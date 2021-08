Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 14 august a.c., intre orele 17.00 – 20.30, se va desfasura adunarea publica „Marșul Bucharest Pride”. Programul Bucharest Pride -intre orele 17.00-18.00, adunarea participanților se va face individual pe trotuarele adiacente de pe Calea Victoriei (stanga și dreapta) catre segmentul cuprins…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a transmis recomandarea Primariei Capitalei de a fi aprobata solicitarea Asociației ACCEPT pentru organizarea marșului „Bucharest PRIDE” pe data de 14 august 2021, cu un numar maxim de 500 de participanți, pe traseul solicitat de catre organizatori, adica Piața Victoriei…

- Primaria Capitalei incepe, duminica, al șaselea tratament de combatere a țanțarilor. Operațiunea de dezinsecție este realizata prin Compania Municipala Eco Igienizare. Tratamentul precedent, al 5-lea, s-a desfașurat pe durata a 9 zile in perioada 21-30 iulie. Potrivit Primariei, dezinsecția se va face…

- Miercuri, polițiștii Brigazii Rutiere au acționat in mai multe zone din Capitala pentru reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic. Acțiunea a vizat cu precadere prevenirea producerii accidentelor de circulație produse pe fondul nerespectarii prevederilor legale privind circulația…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara in sectorul Buiucani din Capitala. Apelul la 112 a parvenit la ora 17:42. Accidentul s-a produs pe strada Alba Iulia. ”Ești chior?”, i-a strigat șoferul care a filmat accidentul. Polițiștii au stabilit ca un automobil Dacia, condus de un șofer de 71 de…

- cora continua dezvoltarea conceptului cora Urban prin deschiderea unui nou magazin in București, situat in zona Pieței Victoria. Magazinul ava avea o suprafața de 100 mp. cora Urban este un concept inedit, lansat la inceputul acestui an, care integreaza trei servicii – ridicarea produselor comandate…

- Prin intermediul proiectului „Strazi Deschise” bucureștenii au acum ocazia sa se plimbe in șapte zone pietonale din Capitala, chiar pe bulevard. Asta pentru ca in fiecare sfarșit de saptamana, pana in luna octombrie, in anumite zone din București circulația mașinilor este restricționata. Oamenii se…

- Sapte zone din centrul municipiului București vor deveni exclusiv pietonale in weekend-uri, incepand cu data de 29 mai. Proiectul „Strazi Deschise” se va desfașura pana in luna octombrie a acestui an. Proiectul asociației ARCEN „Strazi Deschise”, susținut de Primaria Capitalei, cuprinde 7 zone pietonale,…