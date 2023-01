Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis miercuri omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski in cursul unei convorbiri telefonice ca Franta va livra Ucrainei ‘tancuri usoare de lupta’, relateaza AFP, citand surse de la Palatul Elysee. ‘Presedintele a dorit sa amplifice acest ajutor’ militar…

- La Paris au fost inregistrate confruntari intre poliție și participanții la mitingul in memoria celor trei kurzi uciși de un barbat. Atacul a avut loc vineri, iar suspectul este un pensionar de naționalitate franceza. Cel puțin patru mașini au fost rasturnate, din care cel puțin una incendiata, in urma…

- Sute de persoane au ieșit sambata sa protesteze in Piața Republicii din Paris, dupa atacul sangeros de vineri soldat cu trei morți și trei raniți, iar confruntarile dintre manifestanți și forțele de ordine au fost violente, relateaza The Guardian.Manifestanții au aruncat cu pietre și au rasturnat mai…

- Politia a efectuat 115 arestari in zona Parisului, in urma victoriei Frantei in meciul de la Cupa Mondiala in fata Marocului. La Montpellier, un baiat de 14 ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Beijingul ar fi infiintat in strainatate peste 100 de asa-numite sectii de politie, pentru a monitoriza, hartui si, in unele cazuri, repatria cetatenii chinezi care traiesc in exil, folosindu-se pentru aceasta de acorduri bilaterale de securitate incheiate cu tari din Europa si Africa, sustine un…

- Președintele Azerbaidjan, Ilham Aliyev, a declarat ca Franța nu poate participa la procesul de pace dintre Baku și Erevan. Liderul azer a refuzat medierea Parisului, a informat RIA Novosti. Aliyev a condamnat cuvintele președintelui Republicii a cincea, Emmanuel Macron, care a facut acuzații impotriva…

- Mii de persoane protesteaza in centrul orasului Paris fata de erodarea nivelului de trai in Franta, existand unele incidente violente, pe fondul actiunilor greviste ca reactie la politicile Administratiei Emmanuel Macron. Protestele sunt organizate de sindicatele Confederatia Generala a Muncii (CGT),…

- Mii de persoane protesteaza in centrul orasului Paris fata de erodarea nivelului de trai in Franta, existand unele incidente violente, pe fondul actiunilor greviste ca reactie la politicile Administratiei Emmanuel Macron, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…