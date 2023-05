Stiri pe aceeasi tema

- Marocul ar putea sa devina in curand o noua destinație pentru exporturile romanești de ovine. Discuțiile au demarat deja intre cele doua parți, urmeaza sa fie agreat modelul de certificat sanitar veterinar, dupa care este așteptata o delegație formata din oameni de afaceri și oficiali guvernamentali…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit, miercuri, la Bucuresti, cu omologul ucrainean, Mikola Solski, si au discutat din nou despre tranzitul de produse ucrainene catre state terte. S-a convenit realizarea unor informari saptamanale despre cantitatile transmise, astfel incat Romania sa dispuna…

- ”Ministrul Petre Daea a avut, miercuri, la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, o noua intrevedere de lucru cu omologul sau ucrainean, Mikola Solski. Prima intalnire dintre cei doi omologi a avut loc la Bucuresti in data de 21 aprilie 2023. Asa cum s-a agreat in cadrul discutiilor…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, prin tergiversarea inchirierii plajelor a continuat opera de sabotare a turismului romanesc de pe Litoral. Contracte semnate, dar nepredate Deschiderea sezonului turistic estival pe litoralul romanesc a intrat deja in linie dreapta dar…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, are zilele numarate in fruntea ministerului și deja in PSD se cam știe cine o sa ii ia locul. Ministrul Petre Daea a devenit in ultima vremea oaia neagra a cabinetului Ciuca, dar mai ales a PSD, ca urmare a scandalurilor privind cerealele din…

- Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor cu nr. 10 235 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie si refacere biologica a resurselor acvatice vii in anul 2023 instituie masuri…

- Pana la finalul anului, Romania va avea o strategie nationala de prevenire si combatere a desertificarii si degradarii terenurilor, suprafata care se ridica la o jumatate de milion de hectare, susține secretarul de stat in Ministerul Mediului. Sorin Banciu. Pentru refacerea acestor terenuri, in afara…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este disperat dupa imagine și orice ieșire publica a acestuia se transforma intr-un spectacol ad-hoc și un astfel de recital l-a dat ieri la Ploiești. „Sa nu ne mai gandim la ce n-am facut, pentru ca pe foc este mamaliga” ”Caravana Cunoașterii…