- PSD a sesizat, marți, Curtea Constitutionala cu privire la numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR de catre Parlament. Parlamentul a votat pe 11 mai, numirea Ramonei Saseanu în functia de director general interimar al Societatii Române de Televiziune, pentru o perioada de…

- Presedintele sirian Bashar al-Asad a depus miercuri documente prin candideaza la al patrulea mandat, in alegerile prezidentiale prevazute la 26 mai, a anuntat presedintele Parlamentului, relateaza Reuters. Parlamentul sirian a anuntat duminica faptul ca viitoarele alegeri prezidentiale se…

- ”Ne-am reinnoit hotararea in subiectul” acestui acord incheiat in 2019, a anuntat Erdogan luni, intr-o conferinta de presa comuna cu Dbeibeh, in urma unei reuniuni la Ankara. ”In ceea ce priveste acordurile semnate intre tarile noastre, si mai ales cel al delimitarii maritime, reafirmam ca aceste acorduri…

- Noul premier libian Abdelhamid Dbeibah, caruia ii revine gestionarea tranzitiei pana la alegerile prevazute in decembrie, a depus luni juramantul, dupa desemnarea sa in cadrul unui proces politic patronat de ONU, menit sa scoata tara din haosul instalat de un deceniu, relateaza AFP. Intr-o ceremonie…

- CHIȘINAU, 14 mart - Sputnik. Guvernul interimar al Republicii Moldova nu are legitimitate politica sa ceara Parlamentului instituirea starii de urgența, spune ministrul interimar al Justiției intr-o postare pe pagina sa de Facebook. El amintește totodata ca in Moldova este de fapt stare de urgența…

- CHIȘINAU, 12 mart - Sputnik. Președintele PSRM Igor Dodon a explicat cum ar putea fi modificata Legea Suprema a țarii, astfel incat sa fie evitat in viitor un blocaj constituțional de felul celuia in care ne-am pomenit acum. © Sputnik / Mihai CarausIgor Dodon: Voi fi prim-ministru Liderul…

- La sediul Primariei Campeni a avut loc marți, 9 martie, o intalnire de lucru care a avut ca tema colaborarea in vederea realizarii unor proiecte comune care vizeaza in special infrastructura și de care ar beneficia locuitorii Munților Apuseni. La intalnire au participat președintele CJ Alba, Ion Dumitrel,…