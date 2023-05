Stiri pe aceeasi tema

- In era tehnologiei actuale, laptopurile au devenit un instrument indispensabil pentru multe persoane, fie ca este vorba de utilizare personala sau profesionala.Cu toate acestea, oricat de puternica ar fi bateria unui laptop, ea va avea nevoie sa fie incarcata la un moment dat. In acest caz,…

- Florariile online au devenit din ce in ce mai populare in toate orasele din Romania. Alegerea unei florarii online potrivite poate fi dificila, mai ales daca nu stim exact ce cautam sau care sunt cele mai importante aspecte de luat in considerare. In acest articol, vom oferi sfaturi si sugestii pentru…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest a lansat, ieri, 7 aprilie 2023, noul website al Programului Regional Vest 2021-2027, primul program de finanțare descentralizat, care dispune de fonduri europene in valoare de 1,18 miliarde euro pentru investiții in creștere economica, inovare și digitalizare,…

- Lorena Șerban este una dintre cele mai cunoscute personalitați de pe rețelele de socializare, iar acest lucru i-a adus o mulțime de bani in conturi. Influencerul a atras sute de mii de persoane pe platformele online, iar pe Tik Tok a atras atenția cu videoclipurile in care danseaza.

- Ministerul Sanatații anunța ca, miercuri, 29 martie, se da startul inscrierilor pentru sesiunea extraordinara a concursului de Rezidențiat . Potrivit Ministerului Sanatații, dosarele vor putea fi depuse pana pe 12 aprilie, relateaza G4Media . Concursul va avea loc in data de 14 mai și va fi organizat…

- Deputatul iesean Silviu Macovei, presedinte al Grupului parlamentar de prietenie Romania-Japonia din Parlamentul Romaniei a facut parte din echipa de diplomati, parlamentari si inalti functionari care au facut posibila reusita Parteneriatului Strategic Romania-Japonia. Deputatul PSD Silviu Macovei…

- Dupa Facebook și Tik-Tok, Arhiepiscopia Tomisului are, de la 1 martie, cont si pe Instagram. Anunțul a fost facut de IPS Teodosie, informeaza Ziua de Constanta . „Iubiți reprezentanți și spectatori de pe Tik-Tok, Instagram, sunt bucuros sa va impartașesc dragostea mea fața de toți, ca iata, mijloacele…

- Deși din flota de 301 de nave maritime ale Romaniei au mai ramas doar ferry-boat-urile „Mangalia“ si „Eforie”, care ruginesc la cheu, iar in navigația fluviala de la Dunare mai avem cateva companii cu un numar redus de nave, iar asta sugereaza ca in țara noastra nu prea ar mai fi nevoie de marinari,…