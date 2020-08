Mark Stam, testat pozitiv cu coronavirus. Care este starea artistului

Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea face parte dintre cei 16 concurenți care participa sezonul acesta la emisiunea Ferma, de la Pro Tv. Dupa ce in presa au aparut zvonuri ca Andreea Balan ar fi facut presiuni ca actorul sa fie eliminat din competiție, artista a facut o prima declarație in acest sens. Andreea Balan a transmis…

- Alte 396 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 11 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 3 sint de import (Belgia-1, Franța-1, Romania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 24343 cazuri. Total teste efectuate…

- Un angajat al televiziunii publice a fost depistat pozitiv la testul privind infectia cu noul coronavirus. Potrivit procedurilor, a fost anuntat medicul de familie si Cabinetul Medical al institutiei, care au luat masurile necesare in acest caz. Este in curs o ancheta epidemiologica iar spatiile in…

- „De asta nu va mai cred romanii! Pentru ca s-au saturat de minciunile voastre! Pentru ca acest guvern in care se bea și se fumeaza are #ZERO credibilitate! Manipulatorii jalnici de la guvern și-au dat arama pe fața! Cele sub 1900 de teste anunțate la ora 13.00 erau de fapt peste 12.000 la ora 15.00.…

- A aparut primul caz de coronavirus în Liga 1. Miercuri, clubul Dinamo a efectuat a patra runda de testare pentru coronavirus. Jucatorii, staff-ul medical si tehnic au iesit negativi, însa un angajat al clubului a fost diagnosticat pozitiv, potrivit Mediafax.Justin Stefan, secretarul…

- Andreea Balan și George Burcea s-au desparțit in urma cu patru luni și in curand vor divorța oficial. In toata aceasta perioada, artista și-a ținut fanii la curent cu toate activitațile ei și a fetițelor sale. Andreea Balan a marturisit ca iși dedica o mare parte din timpul sau, Clarei și Ellei, insa…

- Vedeta spune ca ii este greu cu cele doua fetițe , deși mama sa s-a mutat la ea ca sa o ajute, plus ca are și bona. „Da, nu este ușor sa ai doi copii, trei… E greu cu unul, d-apoi cu doi. Dar, este foarte important sa fii pozitiv, sa ai ajutor și sa accepți ajutor in jurul tau. O am pe mama mea, avem…

- Vedeta a spus tranșant ca ea și George Burcea nu se mai pot impaca și ca nu crede ca vor mai putea fi o familie ca inainte. Cantareața a mai subliniat ca iși dorește ca tatal fetițelor ei sa iși indeplineasca cu succes rolul pe care il are in viața Clarei, dar și in destinul Ellei. Citește…