Stiri pe aceeasi tema

- Avem dovada ca Marius Șumudica Jr. se poate baza pe tatal sau in orice moment, dupa ce paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui. Seara tarziu, fiul antrenorului de fotbal doar a luat mașina din garaj și a plecat imediat. Iata unde s-a dus baiatul…

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.

- Claudiu Niculescu știe sa se descurce singur atat in sport, cat și in viața de zi cu zi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro l-au surprins intr-unul dintre aceste momente.

- Florin Calinescu este un actor indragit de catre publicul din Romania, iar fanii au fost bucuroși sa il vada și pe micile ecrane. Pe langa personalitatea remarcabila, se pare ca actorul se descurca perfect și in intimitatea locuinței, ocupandu-se de treburile casnice. Iata cum a fost surprins de paparazzii…

- Florin Gardoș nu poate renunța la obiceiurile care apar in perioada copilariei. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist de la CSU Craiova in timp ce a ieșit sa se relaxeze, in oraș, alaturi de un prieten. Ipostazele stanjenitoare in…

- Fiul lui Ioan Andone, Mihnea, este foarte preocupat de noua sa casa. Baiatul celebrului antrenor de fotbal și-a achiziționat o locuința de lux chiar in București. Ei bine, in aceasta zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui, iar acesta nu era…

- Mihai Sandel este un soț rabdator și foarte atent la nevoile soției sale, Aurora. In aceasta zi, cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in ipostaze rare. Fratele Andrei Maruța a dat dovada ca iși iubește foarte mult soția și chiar ii pasa…