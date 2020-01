Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de 6,8 grade pe scara Richter care a avut loc vineri seara in Turcia a afectat și Gaziantep, orașul a carei echipa de fotbal este pregatita de catre tehnicianul roman Marius Șumudica.Aflat la Ankara, unde echipa sa, Gaziantep FK, a pierdut, vineri, scor 0-1, cu Genclerbirligi, Marius Șumudica,…

- Gaziantep, formația lui Marius Șumudica, a pierdut meciul din deplasare cu Genclerbirligi, scor 1-0. Bogdan Stancu nu a evoluat la gazde din cauza unei accidentari. Vezi AICI programul etapei #19 din Superliga turcaVezi AICI clasamentul actualizat din Turcia Deplasarea de la Genclerbirligi a fost una…

- Gaziantep, formația lui Marius Șumudica, o infrunta ACUM pe Fenerbahce, in etapa cu numarul 18 din Superliga turca. Partida a inceput la ora 19:00, e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Look Plus. ...

- Alexandru Maxim are șanse foarte mari sa plece de la Mainz in aceasta luna, anunța presa din Germania. Evoluțiile slabe ale mijlocașului roman continua de foarte multe timp, iar stafful a anunțat conducerea ca nu mai are nevoie de el, anunța MEDIAFAX.Jurnaliștii de la Fussballtransfers il…

- Marius Sumudica o pregateste în acest moment pe Gaziantep în SuperLiga din Turcia si a declarat ca si-ar dori trei jucatori care au trecut prin campionatul României. Fostul antrenor de la Astra Giurgiu îl vrea pe Alexandru Chipciu de la Anderlecht, dar si pe Damjan Djokovici…

- Marius Șumudica (48 de ani), in prezent antrenorul lui Gaziantep (Turcia), a transmis un mesaj video tuturor rapidiștilor in noaptea de Revelion. „Buna dimineața 2020! Sper sa fie un an care sa se incununeze cu o promovare a Rapidului in Liga 1. Va iubesc pe toți rapidiștii, va doresc «La mulți ani!»,…

- Marius Șumudica a lipsit de la meciul dintre Gaziantep și Yeni Malatyaspor, scor 1-1, din cauza unor probleme medicale. Vezi AICI clasamentul actualizat din Superliga turca! Șumudica a revenit in Romania pentru a petrece Craciunul, dar a fost internat la spitalul Floreasca din cauza unei bronhopneumonii.…

- Marius Șumudica a caștigat primul meci cu Gaziantep in campionat, dupa 4 etape. Formația romanului s-a impus in deplasarea cu Ankaragucu, cu 2-1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Ajutoare de urgența aprobate de Guvernul Dancila! Cine va beneficia de bani Gaziantep a deschis scorul…