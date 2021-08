Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va disputa, in aceasta seara, de la ora 21.00, meciul din Champions League contra elvețienilor de la Young Boys Berna. Partida se va desfașura la Cluj, fiind prima manșa a turului 3 din UCL. O calificare ar umple conturile echipei din Gruia, dar și buzunarele jucatorilor lui Marius Șumudica.…

- Marius Șumudica e in fața unui test dur in Champions League. CFR Cluj o va intalni, astazi, 3 august, pe Young Boys Berna in prima manșa a turului 3 preliminar din UCL. Partida va avea loc la Cluj, de la ora 21.00. Inaintea partidei, antrenorul de 50 de ani a decis scoaterea din lot a […] The post Marius…

- Ultima echipa romaneasca ramasa in cupele europene la fotbal, CFR Cluj, intalneste Young Boys Berna in turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Returul, la Berna, va avea loc pe 10 august si va fi transmis de Prima TV Campioana CFR Cluj intalneste pe Young Boys Berna intr-o dubla mansa…

- CFR Cluj este singura echipa din Romania care mai joaca in competițiile europene. Denis Ciobotariu, stoperul CFR Cluj, a vorbit dupa meciul caștigat sambata seara cu Chindia Targoviște despre urmatorul meci cu Young Boys Berna, din runda a treia de calificare in Champions League.”Ne bucuram ca am…

- CFR Cluj a câștigat în deplasare cu Lincoln Red Imps, scor 2-1, prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Chiar și așa, Șumudica a fost nevoit sa-și trezeasca jucatorii dupa ce ardelenii au intrat conduși la cabine. În minutul 45, Rosa a deschis scorul…

- CFR Cluj a primit gol in Gibraltar, in prima repriza a disputei cu Lincoln Red Imps, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, dupa o faza incantatoare. Fundașii lui Marius Șumudica au fost insa inexistenți. Lincoln - CFR Cluj e liveTEXT AICI! Returul e pe 28 iulie, in Gruia.Daca trece de turul…

- Marius Șumudica il poate razbuna pe Edi Iordanescu in preliminariile Champions League. Astazi, CFR Cluj și-a aflat adversara din turul 3 preliminar al UCL. Aceasta va fi invingatoarea dublei dintre Young Boys Berna (Elveția) și Slovan Bratislava (Slovenia). Mai intai, insa, campioana trebuie sa nu…

- Marius Șumudica a debutat cu o victorie pe banca celor de la CFR Cluj, in primul meci oficial al sezonului. Campioana Romaniei a invins cu 3-1 echipa bosniaca Borac Banja Luka in prima partida din turul 1 din Champions League. Returul va avea loc pe 13 iulie, in Bosnia. Dar in fața noului tehnician…