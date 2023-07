Stiri pe aceeasi tema

- Pentru romani, drumul european in Conference League incepe in Bulgaria. FCSB și Sepsi dau peste „stelele” Bulgariei, doua echipe ce duc un „razboi rece” pentru identitate. Doar in teorie, pentru ca in realitate disputa e tranșata de CSKA Sofia, care deține marca, dar și marea masa a suporterilor legendarului…

- FCSB și Sepsi iși muta cartierul general la Sofia pentru confruntarile cu CSKA 1948 și CSKA Sofia. Vor fi meciurile 34 și 35 dintr-o istorie de 67 de ani de dueluri romano-bulgare. Statistica all-time e stransa, echipele romanești avand 14 victorii fața de 12 ale bulgarilor. Șapte meciuri s-au terminat…

- Elias Charalambous (42 ani) și Risto Radunovic (31 de ani) au susținut conferința de presa inaintea primei manșe dintre CSKA 1948 Sofia și FCSB, din preliminariile Conference League. Andrei Craițoiu și Vlad Nedelea, reporterii Gazetei Sporturilor, operatorul Iosif Popescu și fotoreporterul Cristi Preda…

- Bulgarul Stefan Velev (34 de ani) a jucat doua sezoane la Sepsi in care a bifat 60 de meciuri in Liga 1 și Cupa Romaniei, apoi s-a transferat la Cherno More in țara vecina. In prezent evolueaza la Botev Vratsa și intr-un interviu pentru siteul sportal.bg vorbește despre meciul pe care echipa din Covasna…

- CSKA Sofia este adversara celor de la Sepsi in turul 2 preliminar din Conference League. Meciul tur va avea loc pe 27 iulie, returul pe 3 august. Urmeaza ca UEFA sa anunțe orele la care cele doua meciuri se vor juca. Dar pana atunci, jucatorii sunt cu gandul la „dubla” europeana. Marius Ștefanescu (24…

- Fanii celor de la CSKA Sofia, adversara lui Sepsi din preliminariile Conference League, au avut un banner impotriva lui Gigi Becali. Ultrașii bulgarilor sunt infrațiți cu cei de la CSA Steaua și s-au alaturat protestelor facute de fanii formației din Liga a 2-a impotriva ideii ca FCSB sa joace in Ghencea. …

- MM Stoica, managerul de la FCSB, susține ca CSKA 1948 Sofia le-a propus roș-albaștrilor ca meciul tur din preliminariile Conference League sa se joace la București, nu in Bulgaria, cum era programarea. FCSB a refuzat cererea bulgarilor și va juca meciul retur pe „Arcul de Triumf”, pe 3 august. UEFA…

- Un cutremur a fost resimțit pe teritoriul orașului Plovdiv din Bulgaria, anunța presa de la Sofia. Potrivit Centrului Seismologic European, cutremurul a avut o magnitudine de 4,6. Epicentrul se afla la 15 km sud-est de Plovdiv, la 146 km de Sofia, potrivit datelor centrului.Potrivit datelor preliminare,…