MARIUS SCRECIU, DISCURS EXCELENT LA ZIUA MARINEI

- Severinenii sunt asteptati miercuri, 15 august, sa participe in Portul din Drobeta Turnu Severin la manifestarile organizate cu prilejul Zilei Marinei. In fiecare an, jocurile marinaresti atrag ca un magnet severinenii, in special copiii.

- Un primar din Giurgiu a mituit un jurnalist de la Observator, drept rasplata pentru interviul pe care acesta tocmai i-l luase. Jurnalistul de la buletinul de știri al Antenei 1 nu a vrut sa accepte cei 200 de euro, iar discuția halucinanta despre bani a avut loc chiar in fața camerei de luat vederi.…

- Primarul Mircea Hava propune o metoda prin care statul sa incaseze mai multi bani. Edilul din Alba Iulia crede ca Biserica si Armata ar trebui sa plateasca impozite, ca orice alt contribuabil. Iar unii dintre colegii sai – primari de mari orase – sunt de acord cu aceasta propunere. ”De la Sfantu Petru…

- Primaria municipiului Constanta va incepe o ancheta pentru a stabili care au fost cauzele care au dus la incidentul produs la festivalul Mamaia Copiilor atunci cand o parte din scena a cedat si s-a lasat cu 20 de centimetri. Totul s-a petrecut in momentul in care toti participantii erau pe scena…

- Jean Jipa,primarul comunei Ogrezeni, județul Giurgiu, a transmis un comunicat de presa in care ii anunța pe cetațeni ca revine asupra demisiei de onoare, pe care și-a dat-o in urma cu o saptamana, ca urmare a unei condamnari intr-un dosar penal. Edilul susține ca a fost determinat sa iși retraga…

- Proiectul de hotarare privind stabilirea zonei de promenada din centrul Timișoarei a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local de astazi de catre primarul Robu. Edilul a precizat ca decizia a fost luata ca urmare a dezbaterii publice de ieri pe marginea acestui proiect, dupa ce au…

- Edilul din Bustuchin, Gorj, Ion Ciocea (foto), a anuntat ca va candida ca independent, daca isi va pierde mandatul de primar al comunei. Ciocea nu crede insa ca si-a pierdut si mandatul de primar odata cu pierderea calitatii de membru ...

- Nu era normal sa fie amendați din prima, dar oricum nimeni nu trebuie sa faca amenajari pe domeniul public. Sunt cuvintele primarului Nicolae Robu, care spune ca polițiștii locali care i-au amendat pe timișorenii care și-au facut curat in fața blocului din Lipovei nu prea au avut discernamant. Edilul-șef…