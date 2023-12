Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei va intalni, sambata seara, de la ora 21.45, la Felcsut, in Ungaria, formația Israelului, intr-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor. Inaintea acestui joc, tricolorii au 16 puncte in grupa I preliminara, iar israelienii 12. In cazul in…

- Nicolae Stanciu: „Visul meu cel mai mare e calificarea la EURO 2024” Nicolae Stanciu: „Visul meu cel mai mare e calificarea la EURO 2024” Naționala de fotbal a Romaniei este in febra pregatirilor pentru ultima acțiune din campania de calificare la Campionatul European din 2024, mecviurile cu Israel…

- Gareth Southgate (53 de ani), selecționerul naționalei Angliei, a explicat motivul pentru care Raheem Sterling (28 de ani), extrema lui Chelsea, nu a fost convocat pentru meciurile cu Malta și Macedonia de Nord, din preliminariile EURO 2024. Pe 17, respectiv 20 noiembrie, naționala Albionului joaca…

- Federatia Romana de Baschet, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, organizeaza in perioada 4 11 noiembrie 2023, un stagiu de pregatire centralizata a lotului national de senioare, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta.La finalul stagiului, tricolorele…

- SCM Politehnica a pierdut, conform calculelor hartiei, pe parchetul puternicei Potaissa Turda. A fost 29-42 in deplasarea din runda a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Timisorenii au fost lipsiti in continuare de Cristian Fenici și Bogdan Baican, accidentați. Portarul Tomislav Stojkovic a tinut-o…

- La competitie participa opt echipe, Romania U 20 urmand a debuta in competitie pe 12 noiembrie, cand va intalni in sferturi Belgia. Echipa nationala de rugby Under 20 a Romaniei va participa la Campionatul European al acestei categorii de varsta, care se va desfasura in Cehia, la Praga, intre 10 si…

- Naționala feminina a Romania debuteaza saptamana viitoare in preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor, turneu final care se va desfașura in perioada 28 noiembrie-15 decembrie in 3 țari: Austria, Ungaria și Elveția In perspectiva Campionatului Mondial care va incepe in 29 noiembrie,…

- Romania – Israel: Cine trasmite LIVE VIDEO meciul la TV. Lotul convocat de Edi Iordanescu: sunt și doi fotbaliști din Alba Romania – Israel: ce televiziune transmite LIVE meciul. Naționala de fotbal a Romaniei va infrunta sambata Israel in grupa de calificare pentru Campionatul European din 2024. Partida…