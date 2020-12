Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment istoric, marcat de criza ecologica si de grave dezechilibre economice si sociale, agravate de pandemia (noului) coronavirus, avem nevoie, mai mult ca niciodata de fraternitate", subliniaza Suvernaul Pontif. El indeamna la o fratermitate concreta - in afara familiei, etniei, religiei,…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in țara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun, in jurul orei 12.00, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este momentul cand marcam...

- Klaus Iohannis i-ar fi cerut lui Ludovic Orban sa termine mai repede negocierile pentru formarea viitorului guvern pentru ca acesta sa fie investit pana la Craciun, au afirmat, pentru Antena 3, surse politice.

- Ca totul sa devina realitate, a fost pus la punct un intreg sistem logistic. Depozitul central va fi la Cantacuzino și este pregatit sa primeasca sutele de mii de doze de vaccin anti-COVID. Declarația a fost facuta de președintele Klaus Iohannis, imediat dupa ce a vizitat ultra-congelatoarele care mențin…

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava desfașoara acțiuni in vederea prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul silvic, dar și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun. Acțiunile sunt coordonate la nivel național…

- Orban a spus ca a luat decizia de a demisiona de la șefia guvernului inainte de discuția de ieri cu președintele și ca nu a exprimat intenția de a fi numit din nou in funcția de prim-ministru. „Cand am vazut rezultatele votului (inainte de intalnirea de luni de la pranz cu președintele Iohannis –…

- Decizia autoritaților de a inchide piețele acoperite pe motiv de COVID-19 este subiectul unei analize facuta de istoricul Marius Oprea pe mediafax.ro. Dupa ce remarca neclaritatea motivelor, istoricul opineaza ca „Prin aceasta masura, guvernul lui Iohannis n-a mai fost liberal deloc. «Prin noi insine»,…

- Analist politic și membru al PSD , Cozmin Gușa, considera ca declarațiile Patriarhului Daniel prin care avertizeaza actualul Guvern asupra faptului ca inclusiv regimul comunist a cazut dupa ce a fost batjocorita biserica, reprezinta inceputul razboiului dintre Patriarhul Daniel și regimul condus de…