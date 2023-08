Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca Marius Moise s-a desparțit de Bianca Giurca, concurenta credea ca mai exista o speranța, care s-a ruinat in momentul in care a vazut ce s-a intamplat intre iubitul ei și ispita Oana Monea. Bianca Giurca nu și-a mai putut stapani lacrimile, atunci cand a vazut ca s-au sarutat.

- Concurentele au mers la bonfire, in ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Bianca Giurca a fost luata prin surprindere de sarutul dintre Marius Moise și Oana Monea. Concurenta a facut dezvaluiri neașteptate

- Bianca Giurca a vazut imagini cu Marius Moise și Oana Monea, in timp ce aceștia purtau o discuție. Concurenta a marturisit ca se simte, oarecum, responsabila de ceea ce s-a intamplat intre iubitul ei și ispita, pentru ca Marius Moise nu a putut accepta sa iși vada partenera alaturi de un alt barbat.

- Bianca Giurca crede ca a greșit fața de iubitul ei atat pe Insula Iubirii, cat și in afara emisiunii. Concurenta i-a luat apararea, spunand ca nu este deranjata de apropierea dintre iubitul ei și Oana Monea.

- Ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii a inceput cu o discuție cel puțin neașteptata purtata de Oana Monea și Roxana Rapaila. Cele doua și-au dat seama ca Marius Moise le-a abordat pe amandoua in club și le-a propus sa vina la el in camera.

- Dupa bonfire, fetele au ajuns la vila lor, moment in care au aparut anumite discuții. Protagonistele sunt Ema Oprișan și Bianca Giurca, asta dupa ce ambele și-au dat cu parerea despre relațiile lor. Iubita lui Razvan Kovacs este convinsa ca relația Biancai cu Marius Moise nu va dura prea mult și ca,…

- Relația dintre Marius Moise și Bianca Giurca provoaca rumoare la Insula iubirii, sezonul 7. In vreme ce el iși arata tot mai mult interesul fața de ispita Oana Monea, Bianca vazand imaginile in care limitele sunt atinse, ii ia apararea spunand ca el "are și alte calitați pe langa cele care il țin aproape…

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, prima ceremonie a focului a starnit reacții in randul concurentelor. Marius Moise a facut un gest indrazneț fața de ispita Oana Monea, fara pic de reținere.