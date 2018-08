Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Marius Militaru, a anunțat masurile care vor fi luate pentru protestul de mâine, 10 august, din Piața Victoriei, din București.

- Romania, prin Jandarmeria Romana gazduiește, in perioada 18-29 iunie a.c., la Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din județul Dambovița, un amplu exercițiu cu forțe in teren – ”Carpathian Blueshield 2018”, in cadrul Stagiului de Antrenament al Serviciilor de Poliție din UE…

- Mesajul Jandarmeriei, inainte de mitingul PSD din Piata Victoriei si celelalte evenimente de sambata (printre care Marșul Normalitații al Noii Drepte , Marșul Diversitații Bucharest Pride ). Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, maiorul Georgian Enache, a spus, sambata dimineata, ca IGJR…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar sufient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane, precizand…

- Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane are capacitatea si experienta pentru a gestiona evenimentele care se vor desfasura sambata in Bucuresti, a afirmat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, maiorul Georgian Enache, precizand ca se va putea actiona corespunzator, indiferent de situatiile…

- Reprezentantii Jandarmeriei Romane au organizat sambata dimineata o conferinta de presa in care au dat asigurari ca jandarmii sunt pregatiti sa gestioneze toate evenimentele programate in Capitala, sustinand ca au in vedere si informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la eventuale provocari."Jandarmeria…

- Protestul #Rezist, anuntat sambata, nu este autorizat de autoritatile locale, au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, reprezentantii Jandarmeriei Capitalei. "In Piața Victoriei, zilnic intre orele 18:00 și 23:00 exista un protest notificat de catre protestatarii #rezist. Drept urmare multiplul…