Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu o face mai bine, cum o face el! Va intrebați ce anume? Ei bine, nimeni nu economisește cum o face Alexandru Ciucu care știe ce e mai important pentru masa de sarbatori, umpland astfel coșul de cumparaturi in doaar cateva minute. Avem imagini de senzație cu celebrul designer, ziua in amiaza…

- Toto Dumitrescu este o vedeta in adevaratul sens al cuvantului, fiind model și actor de top, la doar 23 de ani. Fiul cel mic al marelui fotbalist nu uita, insa, de unde a plecat și cum sa se poarte cu apropiații, prietenii și colegii lui, astfel ca gesturile sale sunt demne de laudat, chiar daca nu…

- De la blonde la brunete, cam așa sta situația in cazul lui Cobra Tate, fostul cumnat al Biancai Dragușanu. Milionarul a fost surprins alaturi de noua sa cucerire la o terasa de fițe din Capitala, insa nu singura, ci alaturi de fratele sau, Tristan, dar și un prieten.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața o prognoza meteo speciala pentru Capitala, in care anunța ca, incepand din aceasta dupa amiaza și pe timpul nopții va ninge, fiind insa posibile și descarcari electrice. Potrivit ANM, cerul se va innora treptat, iar dupa-amiaza și la…

- Grigore Leșe nu se invața minte nici acum, astfel ca momentele de ratacire sunt la ordinea zilei pentru cunoscutul interpret. De aceasta data, derapajele nu le-a mai avut nici pe scena, nici in ceea ce privește modul de a se imbraca, ci chiar in trafic, unde a facut greșeli ce l-ar fi putut costa.

- Un barbat din Galati s-a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis, conducerea unui vehicul neinmatriculat si refuzul prelevarii de mostre biologice. El este cercetat in alte trei dosare penale, astfel ca politistii l-au retinut.

- Batrana conducea pe un drum județean din Giurgiu, in afara localitații Bolintin-Vale. La testarea cu aparatul etilotest, a ieșit o valoare de 0,56 miligrame la litru alcool pur in aerul expirat."La finalul saptamanii trecute, polițiștii rutieri giurgiuveni au depistat in trafic o femeie de 71 ani, din…

- Polițiștii rutieri au organizat și in acest an, de 8 Martie, acțiuni in trafic care au provocat doar zambete și mulțumiri, fapt care se intampla foarte rar, avand in vedere ca rolul de zi cu zi al agenților din trafic este cu totul altul.Polițiști de la Compartimentul Rutier Campulung Moldovenesc, ...