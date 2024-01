In judetul Constanta: Un BMW a intrat in parapet la Lumina (FOTO+VIDEO)

In aceasta dimineata, in jurul orei 4.00, un accident a avut loc in localitatea Lumina, judetul Constanta. In zona Cambela, in localitatea Lumina, in jurul orei 4.00, o masina BMW a intrat in parapet. O victima a rezultat in urma incidentului, care a fost transportata… [citeste mai departe]