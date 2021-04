Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a decis sa vorbeasca despre motivele destramarii casniciei sale, iar potrivit spuselor sale, viciul sau ar fi jucat un rol important in desparțirea de Oana Roman. Marius Elisei a spus adevarul despre destramarea casniciei lui Marius Elisei a admis ca are o parte din vina in ce privește […] The post Marius Elisei a spus adevarul despre destramarea casniciei lui. Ce a recunoscut fața de Oana Roman appeared first on IMPACT .