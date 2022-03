Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil (31 de ani) s-a aflat, in ianuarie 2019, pe locul 56 ATP. Din pacate, in acest moment, aradeanul e departe de performantele de atunci, insa a avut un motiv de bucurie, dupa participarea incheiata cu succes la o intrecere ITF.

- Tenismanul roman Marius Copil a castigat turneul ITF de la Portimao (Portugalia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala, duminica, pe rusul Alexei Vatutin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

