- Avand in vedere ca astazi expira mandatul lui Sebastian Cucoș in fruntea Jandarmeriei Romane (detalii aici ) și ca au fost destule voci neavizate – inclusiv de la nivel guvernamental – care au incercat sa paseze raspunderea in curtea lui Klaus Iohannis, Președinția Romaniei a emis, in urma cu puțin…

- Declarația de presa susținuta de Purtatorul de cuvant al Președintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi „Buna ziua! Tema declarației de presa de astazi o reprezinta punctul de vedere al Administrației Prezidențiale referitor la decizia Guvernului de a reduce drastic bugetul acestei instituții. Rectificarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 iulie a.c., decretul pentru numirea in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a domnului Oliver Felix Banila pe o perioada de 3 ani. ...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind acreditarea lui Marius Constantin Boranescu, ambasadorul Romaniei in Republica Africa de Sud, si ca ambasador pentru Republica Seychelles, cu resedinta la Pretoria, informeaza Agerpres. De asemenea, seful statului a semnat decretul privind…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea domnului Marius Constantin Boranescu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Africa de Sud, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al…

- Primarul Mihai Chirica, despre revocarea șefei DNA. Edilul Iașiului susține ca decizia președintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcție pe Laura Codruța Kovesi este „o decizie surprinzatoare ca mod de prezentare”, dar „nu surprinzatoare ca si legalitatea deciziei in sine”. Administrația Prezidențiala…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il nominalizeaza in funcția de director SIE pe Gabriel Vlase, transmite Administrația Prezidențiala.Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 14 iunie a.c., in temeiul art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituția Romaniei, o scrisoare…