Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai, s-a cam saturat de București și, ca atare, a ieșit la incalzire pentru o funcție cheie in județul sau natal, Botoșani. Faptul ca actualul președinte al Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, ar putea pleca ca europarlamentar la Bruxelles tulbura rau de tot apele in organizația PSD Botoșani pe care o conduce. Dupa ce, recent, Biroul Politic al PSD Botoșani a nominalizat-o pe Doina Federovici pentru un loc eligibil pe lista de europarlamentari, au inceput deja jocurile de culise in partid pentru succesorul acesteia la șefia CJ Botoșani. Potrivit…