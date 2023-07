Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și-a dat demisia, joi, inainte de ședința de Guvern, dupa o disucție cu premierul Marcel Ciolacu. Marius Budai și-a scris singur demisia, in urma anchetelor privind „azilele groazei”, cele mai multe instituții de control a caminelor de batrani fiind in subordinea Ministerului Muncii.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca urmatoarea ședința de Guvern va fi adoptata o hotarare privitoare la despagubirile pentru cei afectați de calamitați. Decizia va stabili ce sume de bani vor primi sinistrații.„Adoptam, in urmatoarea ședința de Guvern, o Hotarare in vederea stabilirii sumelor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a facut noi declarații. Ministrul a vorbit despre eliminarea pensiilor speciale, dar și despre majorarea varstei de pensionare pentru anumita categorie de angajați. Potrivit acestuia, varsta de pensionare se face... Citește AICI declarația ministrului Muncii- Cand va…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma, vineri, ca Executivul are ”bune intentii in ceea ce priveste solicitarile angajatilor din Educatie, dar si din alte domenii de activitate” si precizeaza ca OUG pentru aducerea salariilor la nivelul grilei din 2022 a fost adoptata.