Ministrul Muncii a spus ca impactul bugetar calculat pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 va fi de 11 miliarde de lei. Budai sustine ca cifrele luate in calcul de PSD din mai multe surse oficiale arata ca nu exista ”niciun fel de probleme” pentru a asigura bugetul pentru cresterea pensiilor incepand din anul […] The post Marius Budai le da FRISOANE pensionarilor! A facut noi calcule pentru majorarea pensiilor first appeared on Ziarul National .