- Marius Budai a precizat, referitor la cele trei proiecte de lege privind autonomia asa-zisului Tinut Secuiesc care vor fi respinse in plenul de joi al Camerei Deputatilor ca isi exprima speranta ca „niciun grup politic nu va incearca sa faca un nou scandal pentru a intretine subiectul, cu scopul de…

- O noua zi, un nou scandal in Parlament. A fost un schimb dur de replici in sedința Camerei Deputaților intre aleșii AUR și cei ai USR. Scandalul a pornit de la un proiect de lege care prevedea inchiderea minelor din Valea Jiului. Deputatul AUR Dan Tanasa a folosit termeni greu de reprodus și s-a apropiat…

- Partidul Social Democrat a transmis marți, intr-un comunicat, ca și-a atins „unul dintre cele mai importante obiective politice ale sale” prin adoptarea noii legi a pensiilor. Social-democrații nu rateaza ocazia de a lansa un atac la adresa colegilor de coaliție, spunand ca „singura perioada in care…

- Deputatul Dumitru Viorel Focșa, exclus pe 7 ianuarie din AUR dupa ce și-a agresat soția, a anunțat luni, 13 noiembrie, in plenul Camerei Deputaților, ca revine in grupul parlamentar al partidului, relateaza G4media.Dumitru Focșa a fost cercetat pentru violența in familie, dupa ce, in timpul nopții de…

- Conform cunoscutei realizatoare Romania TV Andreea Cretulescu, noul Cod al Urbanismului (PLX 418/2023), aflat in dezbaterea Camerei Deputaților, urmeaza sa afecteze dreptul la proprietate, garantat de Constituția Romaniei. Problemele noului Cod de Urbanism vizeaza mai multe domenii privind construcțiile,…

- In peste 100 de așezari din Ținutul Secuiesc au fost aprinse focuri de tabara, duminica searp, pentru a fi marcata susțierea autonomiei teritoriale, a declarat Zoltan Gazda, președintele Consiliului Secuiesc regional, principalul organizator al demonstrației, potrivit Hirado.hu.

- Marius Pașcana a vorbit despre declarațiile primarului municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), privind autonomia Ținutului Secuiesc. „Nu e singurul, vrabia malai viseaza și trebuie sa il tratam ca atare. Nu e prima trimitere pe care o face. Iata, acum e Corsica, inainte a fost Catalonia, Tirolul…