- Marius Budai, ministrul Muncii, a spus ca ”efectiv nu se poate trai cu salariul minim in Romania”, scrie news.ro . Varianta discutata cu partenerii sociali, pentru anul viitor, se refera la o valoare de 3.000 de lei a salariului minim. „Cred ca se impune sa luam masura de majorare a salariului minim.…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 24 septembrie, la Digi24, ca „efectiv nu se poate trai cu salariul minim in Romania”, iar varianta convenita de el cu partenerii sociali este ca salariul minim brut lunar sa fie majorat in 2023 la 3.000 de lei. Coaliția PSD-PNL trebuie sa ia…

- „Le-am transmis astazi reprezentantilor mediului de afaceri reuniti in Confederatia Patronala Concordia ca anul viitor nu va exista nicio modificare a Codului Fiscal. In acelasi timp, ma bucur ca unele dintre cele mai puternice companii romanesti si straine care activeaza in Romania sustin necesitatea…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat miercuri un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune spre aprobare in coaliția de guvernare. Social-democrații vor majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea pensiei minime cu 10%, la 1.100 de lei. Oficialul din Guvern a spus ca impactul…

- Dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca Romania va avea probleme cu forta de munca in momentul in care intram in Schengen, Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din țara, propune doua masuri care ar ajuta angajatorii locali sa nu ramana…

- ”Interesul oamenilor de afaceri straini de a investi in tara noastra este tot mai evident. In calitate de ministru al economiei, ma intalnesc saptamanal cu investitori din multe tari europene care imi transmit ca Romania se afla pe primul loc in randul tarilor atractive pentru dezvoltarea de noi afaceri,…