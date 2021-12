Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 4 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a fost mușcata de un caine. Proprietarul patrupedului a fost sancționat contravențional de catre oamenii legii conform legii. Copil de patru ani, dus la spital in dupa ce a fost mușcata de un caine Fetița este din satul Peceneaga,…

- Dodo este insarcinata in 39 de saptamani, iar din moment in moment se așteapta sa ajunga de urgența la maternitate pentru a-i da naștere copilului sau. Artista este extrem de emoționata, asta deoarece o așteapta un moment unic pe care nu l-a mai trait pana in prezent. Deși se afla intr-un mare scandal…

- Are 36 de ani și e supranumita „contesa digitala”! Despre Ana Morodan este vorba, vedeta care are peste 400.000 de urmaritori pe Instagram. Aceasta e influencer, dar și anteprenor, are propriul brand de succes. Dincolo de cariera ei, Ana Morodan nu și-a intemeiat o familie și spune ca nu iși dorește…

- O vedeta a trupei Holograf a ajuns la spital, acolo unde a stat internata nu mai puțin de 9 zile, din cauza covid-19. Prietenul lui Dan Bittman, de la Holograf, internat 9 zile in spital El a ajuns pe mana medicilor, dupa ce s-a infectat cu virusul Sars Cov2. A stat 9 zile internat in […] The post Vedeta…

- Elena Merișoreanu a fost internata in spital in momentul in care s-a infectat cu Covid-19 pentru a beneficia de ingrijirea medicilor. Vedeta a trecut peste aceasta provocare dificila, dar abia acum a spus ce a observat cand a fost nevoita sa stea la Matei Balș. Elena Merișoreanu, dezvaluiri despre experiența…

- O vedeta PRO TV se bucura de și mai mult succes dupa participarea la competiția „Survivor Romania”. Numeroase uși i s-au deschis, iar acum este in culmea fericirii. Bruneta focoasa spune ca este pregatita pentru inca un copil, așa ca fanii ei au toate motivele de bucurie. O vedeta PRO TV rupe tacerea…

- Patru persoane, printre care și un copil de 10 ani, au ajuns la spital in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Tritenii de Jos.Accidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.30, pe raza comunei Tritenii de Jos.Potrivit polițiștilor, conducatorul auto in varsta de 24 de ani ar fi pierdut…