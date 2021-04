Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie relaxeaza, dupa patru luni, restrictiile dure impuse populatiei. Cei mai bucurosi au fost cei care s-au putut relaxa in sfarsit pe terasele celebrelor pub-uri britanice. Autoritatile au decis totodata redeschiderea magazinelor, saloanelor d

- Magazinele neesențiale, saloane de infrumusețare și salile de sport s-au redeschis de luni in Anglia și Țara Galilor, intr-o prima etapa importanta de relaxare a masurilor dupa patru luni de carantina, scrie BBC. De asemenea, terasele și restaurantele vor primi clienți in spații deschide.Peste 32 de…

- In urma cu aproximativ 100 de ani Europa a trait unul din cele mai cumplite momente. In Europa, in 1918, ”Gripa spaniola” s-a raspandit prin Spania, Franța, Marea Britanie și Italia, provocand ravagii in operațiunile militare din timpul primului razboi mondial. Pandemia de gripa din 1918 a ucis peste…

- Productivitatea din cadrul unei companii este direct proportionala cu randamentul angajatilor. De aceea, daca angajatorii vor sa se asigure ca salariatii vor aduce plus valoare, fiind motivati zi de zi, atunci se impun anumite investitii. Iata cateva sfaturi utile pe care oamenii de afaceri le pot implementa…

- Marea Britanie ar putea sa mentina in vigoare "anumite restrictii" pentru a limita propagarea maladiei COVID-19 pana cand intreaga populatie adulta va fi vaccinata, a declarat joi seara Susan Hopkins, directorul executiv al Public Health England, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Ea a…

- Preotul Liviu Barbu decidea in urma cu aproape doua luni sa renunte la un statut confortabil, dupa care tanjesc multi romani, in Marea Britanie, ca sa se intoarca, ca slujitor al altarului, intr-o Romanie confuza inca pe multe paliere.

- Refugiat de patru ani in Anglia, Adrian Preda a intrat recent in vizorul poliției britanice dupa ce patronul unui service auto l-a reclamat pentru agresiune. Acesta a declarat pentru Libertatea ca s-a impacat cu victima și susține ca nu i s-a deschis dosar penal. Mai spune ca totul i se trage de la…