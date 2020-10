Stiri pe aceeasi tema

- Un clip video distribuit pe Facebook arata o falsa echipa de campanie USR PLUS huiduita de locuitorii din Voluntari. In clip apar mai mulți barbați cu peruci de femeie, cu pantalonii decupați in zona feselor și tricouri inscripționate USR PLUS, care ar fi huiduiți de locuitori. Alianța USR PLUS a…

- Primarul Bacaului a anunțat ca jumatate din spațiile de cazare ale secției externe a Spitalului de Pneumoftiziologie sunt deja ocupate cu pacienți. Secția a fost amenajata pe Baza Sportiva Letea, unde Primaria a instalat 20 de module cu 50 de paturi. Langa acestea au fost instalate corturile spitalului…

- Nicolae Giugea, candidatul PNL pentru Primaria Craiovei, a apelat la sprijiniul interlopilor din oraș pentru campania electorala. Dupa ce le-a promis ajutoare sociale din bugetul public romilor care nu au pensii, Vaticanu ii indeamna sa il voteze pe Giugea. Cum era vorba ceea, „o mana spala pe alta”?…

- Germania a ramas in urma competitorilor europeni in cucerirea de noi piete pentru exporturile de vin iar Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel vrea sa corecteze acest lucru prin promovarea agresiva a unor produse de top precum vinurile Riesling, transmite Bloomberg.In prima revizuire…

- Mai multi angajati ai Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, unde sunt 126 cazuri de COVID-19, au plecat sa imparta pliante electorale. Informația a ajuns deja in presa naționala. Angajati ai institutiei acuza conducerea caminului ca obliga salariatii sa promoveze un candidat la Primaria Craiova,…

- A fost lansata campania de constientizare impotriva poluarii cu deseuri a apelor din Romania ldquo;Fata in fata cu deseurile din ape" Campanie, initiata de ONG ul Act for tomorrow si sustinuta de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral se doreste un semnal de alarma asupra faptului ca deseurile…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat joi ca mai multi cetateni americani au fost retinuti inaintea alegerilor prezidentiale care se vor desfasura duminica, dar fara sa spuna cand sau de ce, relateaza Reuters.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a acuzat conducerea Spitalului din Galați de management defectuos, pentru ca ATI mobila nu funcționeaza dupa 3 saptamani. Președintele CJ Galați, Costel Fotea, a declarat ca ministrul Sanatații este „mincinos” și ii cere demisia.