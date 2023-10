Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au finalizat luni dezbaterile in dosarul aflat in faza de apel, in care Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu - presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) a fost condamnat in prima instanta la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru omor si conducere…

- Un șofer baut și drogat a lovit cu mașina o femeie care circula pe o strada din Caracal. Inițial, o tanara ar fi pretins ca ea a condus mașina. Din primele informații rezulta ca barbatul este polițist in Olt. Accidentul a avut loc marți dimineața, pe o strada din Caracal. Polițiștii au fost sesizați…

- Avocata tanarului care a omorat 2 oameni in accidentul de la 2 Mai spune ca acesta e in stare de șoc și regreta „profund”. Ea susține ca tanarul nu e consumator de droguri și ca cineva i-a dat stupefiantele la o petrecere.

- Soferul drogat care a ucis sambata dimineata doua persoane si a ranit 3 in statiunea 2 Mai din sudul litoralului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit politiei, la momentul accidentului, tanarul era sub influenta a 3 tipuri de droguri.