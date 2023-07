Stiri pe aceeasi tema

- Catalina și Vlad au implinit 5 luni de relație, așa ca, au ales sa marcheze acest moment printr-un gest simbolic. Cei doi au postat un mesaj, moment in care au marturisit ca sunt mai fericiți ca niciodata de cand sunt impreuna și ca au ales sa iși faca tatuaje asemanatoare, specifice cuplurilor.

- Avem dovada clara ca Mario Fresh este mereu cu gandul la Alexia Eram. Iubita artistului se afla in America Express, pe Drumul Soarelui, alaturi de fratele ei, Aris Eram. Iata ce a postat cantarețul pe rețelele personale de socializare!

- Mario Fresh i-a pregatit o surpriza inedita iubitei sale, Alexia Eram, inainte ca aceasta sa plece in marea aventura America Express. Iata ce și-a rugat admiratorii sa faca, in timp ce se afla pe scena!

- Mario Fresh i-a pregatit o surpriza de proporții Alexiei Eram inainte ca aceasta sa plece in aventura America Express. Artistul a facut un gest emoționant pentru iubita lui, iar fanii aflați acolo au surprins tot momentul. Iata ce a facut cantarețul pentru influencerița!

- Alexia Eram și fratele ei, Aris, participa impreuna la America Express 2024. Mario Fresh, iubitul Alexiei o susține total in acest proiect și a dezvaluit ce va face cat timp ea este plecata departe de Romania.„Iți dai seama ca, trecand prin experiența asta, am incercat sa ajut cat de mult pot. Am incercat…

- Alexia Eram și fratele sau, Aris, fac echipa in noul sezon de la America Express - Drumul Soarelui. Este pentru prima data cand influencerița va sta atat de mult departe de iubitul sau, iar de curand, Mario Fresh a vorbit despre planurile pe care le are cat partenera sa este plecata.

- Alexia și Aris Eram vor face echipa la America Express Drumul Soarelui. Cei doi frați spera sa cucereasca marele trofeu și se pregatesc intens pentru aventura provocatoare. Daca Alexia este un nume cunoscut in online și iubita unui artist celebru, Mario Fresh, despre Aris nu se știu prea multe. Iata…

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Pe rețelele personale de socializare, influencerița a transmis un mesaj emoționant, dupa ce a anunțat ca va merge in emisiunea de pe Antena 1. Iata ce a postat iubita lui Mario Fresh pe Instagram!